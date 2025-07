Spazio, Osservazione della Terra: il 30 luglio il lancio del satellite NASA-ISRO

MeteoWeb

L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) si sta preparando a lanciare diverse missioni nei prossimi mesi. Come annunciato dal direttore dell’ente, il 30 luglio verrà messo in orbita il satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (Nisar), utilizzando il razzo GSLV-F16. Questo satellite sarà in grado di sorvolare e monitorare l’intero pianeta ogni 12 giorni, fornendo immagini ad alta risoluzione sia di giorno che di notte, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, su una fascia larga 242 km. L’obiettivo principale di Nisar è contribuire agli studi sui cambiamenti climatici, migliorare le strategie di risposta alle catastrofi naturali e approfondire la ricerca nelle scienze della Terra.