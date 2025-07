Spazio, incontro Urso-Baptiste su partnership Italia-Francia

MeteoWeb

Si è svolto al Mimit un incontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Sen. Adolfo Urso, e il Ministro francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste, per molti anni già Presidente dell’Agenzia Spaziale francese, e il Presidente dell’ASI, Teodoro Valente. Il confronto, il secondo dopo quello avvenuto a Roma nel 2023, si inserisce in una fase cruciale per il futuro dello spazio europeo e rafforza la cooperazione strategica tra Italia e Francia in vista della Ministeriale ESA di Brema.

“Lo spazio è un asset strategico per l’Europa. Rafforzare l’asse industriale tra Italia e Francia vuol dire costruire una leadership tecnologica condivisa e mettere l’Europa nelle condizioni di essere davvero sovrana e competitiva nel mondo. In questo senso, ritengo che il settore spazio possa essere uno dei pilastri dell’asse di eccellenza tecnologica e industriale italo-francese”, ha affermato Urso che ha anche espresso apprezzamento per le recenti dichiarazioni del Presidente Macron, che dopo l’incontro con il Presidente Meloni ha rilanciato l’idea di una più stretta cooperazione tecnologica italo-francese. Un orientamento che rafforza lo spirito del Trattato del Quirinale e trova nello spazio uno dei suoi ambiti più promettenti.

Urso ha ricordato inoltre che sarà a Parigi il prossimo 24 luglio per incontrare anche il Ministro delegato all’Industria Marc Ferracci e approfondire le prospettive di rilancio della cooperazione trilaterale con la Germania, in vista di un impegno comune a guidare lo sviluppo del settore spaziale europeo.

Nel corso del colloquio, i due Ministri hanno discusso altresì delle sfide legate alla competitività industriale europea, alla governance spaziale ESA-UE, ai programmi di osservazione della Terra e alle attività di esplorazione, alla luce del nuovo scenario internazionale. Urso ha sottolineato l’esigenza di garantire un equilibrio tra le filiere industriali dei Paesi membri, valorizzando il ruolo dell’Italia nei lanciatori e nei programmi di connettività satellitare.

Ampio spazio è stato, infine, dedicato alla cooperazione bilaterale, in particolare alla proposta francese di avviare un’iniziativa congiunta Space4Ocean, che vedrà la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana ai fini del monitoraggio marino e la sostenibilità ambientale.