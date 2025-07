Spazio: la navicella cargo cinese Tianzhou-9 trasferita al sito di lancio

MeteoWeb

La combinazione della navicella cargo Tianzhou-9, incaricata di trasportare rifornimenti verso la stazione spaziale cinese, e di un razzo vettore Lunga Marcia-7 è stata trasferita verticalmente al sito di lancio oggi, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA). Secondo la CMSA, la navetta spaziale cargo sarà lanciata prossimamente in un momento appropriato. Attualmente, le strutture e le attrezzature presso il sito di lancio di Wenchang, situato nella provincia insulare meridionale di Hainan, sono in buone condizioni, e la prosecuzione di controlli funzionali completi e test congiunti è prevista come da programma in vista del lancio, ha affermato la CMSA.