Spazio, Starliner ancora ferma ai box: il prossimo volo nel 2026 e senza equipaggio

Starliner, il ‘taxi spaziale’ della Boeing, rimane ancora fermo ai box: il prossimo volo non avverrà prima del 2026 e molto probabilmente non trasporterà astronauti. Lo ha preannunciato la NASA durante una conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sui nuovi test a cui sarà sottoposto il veicolo nelle prossime settimane dopo i problemi tecnici riscontrati nel primo volo di prova con equipaggio della scorsa estate, che avevano portato Suni Williams e Butch Willmore a rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per nove mesi invece che una manciata di giorni.

La Boeing ha già apportato diverse modifiche a Starliner, come nuove guarnizioni per tappare le perdite di elio e barriere termiche per evitare il surriscaldamento dei propulsori.

La speranza, inizialmente condivisa con la NASA, era quella di completare i test presso la White Sands Test Facility nel New Mexico in modo da programmare il prossimo volo entro fine anno, ma l’idea è poi stata abbandonata.

“Stiamo lavorando per un volo con Starliner già all’inizio del prossimo anno”, ha detto Steve Stich, responsabile del programma per le attività commerciali con equipaggio della NASA. “In definitiva, il nostro obiettivo è quello di avviare i voli di rotazione dell’equipaggio con Starliner”, e questi “inizieranno non prima del secondo slot di rotazione dell’equipaggio alla fine del prossimo anno”. Ciò significa che “c’è una forte probabilità che effettueremo prima un volo cargo“, ha aggiunto.

Nonostante questi continui ritardi e l’ormai prossima dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, la NASA continua a puntare molto su Starliner come mezzo alternativo alla capsula Dragon di SpaceX. Al momento, infatti, non c’è alcuna garanzia che la compagnia di Elon Musk continuerà a far volare la sua navetta anche nel prossimo decennio, quando servirà un servizio di trasporto verso le future stazioni spaziali private che prenderanno il posto della ISS.