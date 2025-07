Spazio e Telecomunicazioni: SpaceX lancia il satellite israeliano Dror-1

MeteoWeb

Il satellite per telecomunicazioni israeliano Dror-1 è stato lanciato con successo da Cape Canaveral, in Florida, grazie a un razzo Falcon 9 di SpaceX. A darne l’annuncio è Israel Aerospace Industries (IAI), l’azienda aeronautica statale che ha definito Dror-1 il satellite più avanzato mai costruito in Israele. Realizzato con un investimento di circa 200 milioni di dollari (171 milioni di euro), Dror-1 garantirà le comunicazioni strategiche del Paese per almeno i prossimi 15 anni, rafforzando così la sicurezza e l’autonomia tecnologica nazionale.

Il lancio di Dror-1 segna anche un momento di rivincita dopo l’incidente del 2016, quando un razzo Falcon 9 esplose durante un test a terra, distruggendo il satellite Amos-6. All’epoca, Amos-6 era stato descritto da IAI come “il più grande e sofisticato mai costruito in Israele”, con un costo stimato tra 200 e 300 milioni di dollari.