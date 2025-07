Spazio, test Interrotto per il Falcon 9: problema tecnico non ferma la missione Crew-11

MeteoWeb

Un imprevisto tecnico ha bloccato i test di accensione del razzo Falcon 9, destinato a portare l’equipaggio della missione Crew-11 verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il 31 luglio. L’incidente, avvenuto pochi secondi prima dell’accensione dei motori, è stato causato da un’anomalia in un sensore di posizione sulla piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center della NASA. L’equipaggio, composto dalla comandante della missione Zena Cardman (NASA), dal pilota Mike Fincke (NASA), al suo quarto viaggio spaziale, dal cosmonauta russo Oleg Platonov (Roscosmos) e dallo specialista di missione Kimiya Yui (JAXA), alla sua seconda volta sulla ISS, era salito poco prima sulla navetta per ulteriori test

“Il test si è interrotto automaticamente a 57 secondi prima dell’accensione a causa di un errore nell’indicatore della posizione di un braccio retrattile“, ha dichiarato la NASA in un comunicato. Nonostante l’interruzione, sia il Falcon 9 che la capsula Dragon sono in buone condizioni e rimangono sulla rampa di lancio.

I test di accensione statica, che prevedono l’avvio dei motori per pochi secondi con il razzo saldamente ancorato alla piattaforma, sono una procedura di routine fondamentale per garantire la sicurezza e l’affidabilità prima di ogni lancio. La NASA e SpaceX intendono ripetere i test oggi stesso, con l’obiettivo di mantenere la data di lancio programmata per giovedì 31 luglio.

La missione Crew-11 prevede una permanenza di almeno 6 mesi per i 4 astronauti a bordo della ISS. Tuttavia, a causa di questo intoppo, la data di ritorno potrebbe subire uno slittamento, prolungando la missione fino a circa 8 mesi. L’industria spaziale è abituata a questo genere di imprevisti tecnici, che vengono gestiti con rigore per garantire la massima sicurezza dell’equipaggio e il successo della missione. Il rinvio dei test, sebbene possa generare un po’ di attesa, è una prassi standard che dimostra l’attenzione e la cura con cui vengono preparati questi delicati viaggi nello Spazio.