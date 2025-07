Spazio: Trump nomina il Ministro dei Trasporti capo ad interim della NASA

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato la nomina del Segretario ai Trasporti, Sean Duffy, a nuovo capo della NASA: Duffy ricoprirà il ruolo di “amministratore ad interim” dell’agenzia spaziale, ha spiegato il presidente sul social network Truth, senza precisare la durata dell’incarico. “Sarà un leader eccezionale per l’agenzia spaziale sempre più importante, anche se solo per un breve periodo“, ha evidenziato. In precedenza Trump aveva candidato per la posizione l’imprenditore Jared Isaacman, stretto collaboratore di Elon Musk, ma la nomina era stato ritirato alla fine di maggio, nel contesto dei dissidi tra Trump e Musk.