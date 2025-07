Spazio, Urso: “la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà italiana”

MeteoWeb

“Con il modulo MPH, l’Italia realizzerà la prima vera casa per la permanenza degli astronauti sulla Luna: un habitat mobile, dedicato alla ricerca scientifica e all’esplorazione. Questo è il risultato di una visione politica chiara: fare dell’Italia una potenza spaziale“. Lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, a seguito della firma del contratto tra Thales Alenia Space – joint venture tra Thales e Leonardo – e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per lo sviluppo della fase di progettazione preliminare di MPH, un modulo abitativo multiuso per la superficie lunare, nell’ambito degli accordi Artemis tra NASA e ASI.