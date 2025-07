Spazio, Urso: “il successo di Vega-C rafforza la centralità dell’Italia in Europa”

MeteoWeb

“Il successo di Vega-C testimonia l’eccellenza dell’industria aerospaziale italiana e rafforza la centralità del nostro Paese come attore strategico e protagonista tecnologico nei programmi spaziali europei“. Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, commentando il lancio, completato con successo, di Vega-C, il vettore europeo realizzato dall’italiana Avio in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. In questo suo secondo volo del 2025, Vega-C ha portato in orbita i satelliti CO3D e MicroCarb.

L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo, l’unico in Europa insieme alla Francia, a disporre con Vega-C di un accesso indipendente allo spazio.