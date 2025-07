Spento l’incendio in Alto Molise: intervenuto anche un Canadair

MeteoWeb

Dopo quasi 24 ore, è stato spento l’incendio che ha devastato un’area boschiva dell’Alto Molise tra Capracotta (Isernia), Castel del Giudice (Isernia) e San Pietro Avellana (Isernia), dove ci sono soprattutto faggi e ginepri. Il bilancio ancora non è stato reso noto, ma sono diversi gli ettari di bosco percorsi dalle fiamme alimentate dal vento.

I Vigili del Fuoco con le squadre da terra hanno cominciato a operare dal tardo pomeriggio di ieri, dopo la prima segnalazione arrivata alle 17:30. Le operazioni di spegnimento si sono via via intensificate, con l’intervento della Protezione Civile, e sono proseguite durante la notte scorsa. Nel primo pomeriggio di oggi è arrivato anche un Canadair decollato da Ciampino (Roma) che ha effettuato diversi lanci, facendo per due ore la spola con il Lago di Bomba (Chieti). I pompieri hanno perimetrato l’area e iniziato le operazioni di bonifica. In merito alle cause non si esclude il dolo.