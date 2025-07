Spettacolo insolito negli USA, tornado ad alta quota sorprende il Colorado | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un evento meteorologico insolito ha attirato l’attenzione degli esperti e della popolazione locale: un tornado si è formato a un’altitudine superiore ai 2.100 metri (oltre 7mila piedi) nella contea di Custer, nel Sud del Colorado (USA). È quanto ha confermato il National Weather Service (NWS), che ha emesso un’allerta tornado inviata direttamente sui telefoni cellulari presenti nell’area.

La tromba d’aria è stata avvistata nei pressi di Westcliffe, una cittadina che si trova a circa 2.400 metri di quota (7.888 piedi), incastonata tra la catena montuosa Wet Mountains a Est e Sangre de Cristo a Ovest.

Fortunatamente, le conseguenze del fenomeno sono state contenute. “I nostri agenti e i vigili del fuoco hanno perlustrato l’area alla ricerca di eventuali danni. Non si segnalano feriti; l’unico danno riguarda pali della corrente elettrica“, ha riferito l’ufficio dello sceriffo, aggiungendo che la Sangre Electric, la compagnia elettrica locale, si è subito recata sul posto per effettuare le riparazioni.

In Colorado i tornado si verificano più frequentemente nelle Eastern Plains, le vaste pianure orientali dello Stato, dove l’altitudine è più bassa e le condizioni meteo sono più favorevoli allo sviluppo di queste tempeste. La formazione di un tornado in zone montuose o collinari ad alta quota, come nel caso di Westcliffe, è invece considerata un evento raro.

Secondo gli esperti del NWS, la rarità di tornado in quota è legata principalmente alla maggiore stabilità dell’atmosfera nelle regioni montuose e alla minore disponibilità di aria calda e umida, ingrediente fondamentale per innescare la formazione di queste violente colonne d’aria in rotazione. L’episodio diventa così non solo un caso curioso per i residenti, ma anche un importante spunto di studio per i meteorologi.