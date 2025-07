Spettacolo d’inverno in Australia, bufere di neve in Victoria | VIDEO

MeteoWeb

In Australia l’inverno mostra tutta la sua potenza, regalando uno spettacolo mozzafiato: le montagne del Victoria sono state sommerse dalla neve. Sul Monte Hotham e in altre località alpine come Falls Creek e Mt Buller, il paesaggio è stato ricoperto da in un manto bianco, mentre venti impetuosi hanno raggiunto raffiche fino a 100 km/h. L’Hotham Alpine Resort (video a corredo dell’articolo) riporta 15 cm di neve fresca durante la notte appena trascorsa, portando l’accumulo a circa 107 cm, con altre nevicate in arrivo.

Il fenomeno è causato da un vasto sistema di bassa pressione che interessa gran parte del Paese, portando piogge intense nel Queensland e nevicate abbondanti nel Sud/Est. Il Bureau of Meteorology ha emesso avvisi per bufera, invitando a evitare gli spostamenti nelle zone montuose sopra i 1400 metri.

Anche la Tasmania e l’Australia Meridionale sono nel mirino di da piogge torrenziali e forti venti, mentre il Nuovo Galles del Sud potrebbe affrontare bufere nelle aree alpine sopra i 1900 metri.