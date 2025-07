Dallo Squalo di Spielberg alla scienza: come Jaws ha cambiato per sempre il nostro rapporto con i predatori degli oceani

MeteoWeb

Nell’estate del 1975, il mondo scoprì una nuova paura. Lo Squalo (Jaws), il capolavoro di Steven Spielberg, non fu solo un film: divenne un fenomeno culturale. La storia di un enorme squalo bianco assassino che terrorizza una tranquilla cittadina balneare catturò l’immaginazione di milioni di spettatori, trasformando l’oceano da luogo di svago a teatro di incubi. Ma definire Jaws un semplice “creature feature” sarebbe riduttivo. All’epoca, nel 1975, la scienza marina conosceva molto meno di quanto sappiamo oggi sugli squali e sul loro mondo. Così prese piede il mito dello “squalo solitario” come macchina assassina e vorace, rafforzando l’idea che tutti gli squali fossero pericolosi e assetati di sangue.

Da incubo cinematografico a ispirazione scientifica

Eppure, oltre a terrorizzare generazioni di bagnanti con il famoso avvertimento “non è sicuro entrare in acqua”, Jaws ha anche ispirato intere generazioni di ricercatori. La curiosità scientifica scatenata da questo “horror marino” ha contribuito a far luce su molti misteri degli abissi. Oggi sappiamo che gli squali non sono solo predatori temibili, ma anche straordinari esempi di evoluzione e adattamento.

I denti degli squali: un nastro trasportatore di sostituzioni

Gli squali hanno la straordinaria capacità di rigenerare continuamente i denti per tutta la vita. È così che mantengono sempre affilata la loro “morsa”. Le specie che si nutrono di prede dai gusci duri, come molluschi e crostacei, consumano i denti più rapidamente e necessitano di sostituzioni frequenti. Nei piccoli squali nutrice, ad esempio, l’intero arco dentale può rinnovarsi in 9-70 giorni, mentre nel grande squalo bianco servono circa 250 giorni. Un vantaggio enorme rispetto a noi umani, che non possiamo rigenerare i denti una volta persi.

Curiosamente, i denti degli squali si sviluppano da cellule e geni simili a quelli umani, formando gli stessi tessuti duri: smalto e dentina. Studiare questo processo potrebbe, un giorno, rivoluzionare la odontoiatria, permettendo di stimolare la crescita di nuovi denti anche nelle persone.

Superpoteri evolutivi degli squali

Gli squali e i loro parenti cartilaginei – razze, pastinache e chimere – sono veri e propri fossili viventi, che nuotano negli oceani da oltre 400 milioni di anni, ben prima dei dinosauri.

Tra le loro straordinarie capacità troviamo:

Sensori elettrici: i pori elettrorecettivi attorno alla testa e alle fauci permettono agli squali di percepire i campi elettrici debolissimi emessi da prede nascoste.

Pelle idrodinamica: coperta di minuscoli dentelli dermici che riducono l’attrito con l’acqua e ispirano nuove tecnologie per veicoli più efficienti.

Biofluorescenza: alcune specie assorbono la luce blu naturale e la riemettono in altre lunghezze d’onda, forse per comunicare nelle profondità buie.

Navigazione globale: squali come il martello possono percepire il campo magnetico terrestre per orientarsi, mentre uno squalo seta è stato tracciato mentre percorreva oltre 27.000 chilometri in un anno e mezzo.

Longevità estrema: lo squalo della Groenlandia può vivere fino a 400 anni, il vertebrato più longevo conosciuto.

Dal mito alla realtà: il vero rapporto tra squali e uomini

Dopo Jaws, molte persone hanno sviluppato una paura irrazionale degli squali. Ma la verità è che la maggior parte delle specie è timida e raramente interagisce con gli esseri umani. Gli attacchi sono rari e spesso dovuti a scambi di identità (un surfista visto dal basso può sembrare un leone marino). Oggi esistono oltre 500 specie di squali, ognuna con un ruolo ecologico fondamentale. Proteggerli è vitale: la pesca eccessiva e la caccia di trofei hanno decimato le popolazioni, specie perché gli squali crescono lentamente, raggiungono la maturità sessuale tardi e hanno lunghi periodi di gestazione.

Il grande squalo bianco, simbolo di Jaws, ha subito un declino drammatico a causa della pesca indiscriminata, ma grazie a leggi di protezione negli Stati Uniti (dal 1997 a livello federale e dal 2005 in Massachusetts), le popolazioni stanno lentamente recuperando.

Serve un “bigger boat” per la conservazione

Se Spielberg ci ha fatto esclamare “ci servirà una barca più grande”, oggi possiamo dire che ci serve un impegno molto più grande per salvare questi antichi guardiani degli oceani. Gli squali non sono mostri, ma vittime di leggende e della pressione antropica. Solo conoscendo e rispettando questi animali possiamo garantire un futuro agli ecosistemi marini – e continuare a meravigliarci delle straordinarie forme di vita che abitano il nostro pianeta blu. E’ quanto si legge in un articolo di ‘Australian Geographic’.