Stazione Spaziale: la missione Crew-11 pronta al lancio, liftoff il 31 luglio

La NASA ha annunciato che il prossimo 31 luglio partirà la missione Crew-11 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo della navetta Crew Dragon Endeavour ci saranno gli astronauti NASA Zena Cardman (comandante) e Mike Fincke (pilota), insieme agli specialisti Kimiya Yui (JAXA) e Oleg Platonov (Roscosmos). Per Cardman e Platonov sarà il 1° volo spaziale, mentre per Fincke sarà il 4°.

La missione partirà dal Kennedy Space Center in Florida grazie a un razzo Falcon 9 di SpaceX, il cui primo stadio, B1094, è già stato usato per altre 2 missioni e ora è in fase finale di preparazione. Endeavour volerà per la 6ª volta e sarà la 1ª Crew Dragon dotata dei nuovi paracadute drogue 3.1, progettati per un’apertura più ordinata e sicura.

Crew-11 viaggerà 39 ore prima di attraccare alla ISS, rappresentando il transito più lungo per una missione Crew Dragon. Gli astronauti parteciperanno alla Expedition 73/74, che celebrerà anche i 25 anni di presenza umana ininterrotta sulla Stazione (a novembre).