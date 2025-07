Stromboli, pulizia dei torrenti dopo l’alluvione del 2024

MeteoWeb

Prosegue l’attività della Regione Sicilia per affrontare il dissesto idrogeologico causato dall’alluvione dell’ottobre 2024 a Stromboli, compresa la frazione di Ginostra, nell’arcipelago delle Eolie. Da qualche giorno sono partiti i lavori urgenti sui torrenti San Bartolo, San Vincenzo e Machichi. Gli interventi, coordinati dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, erano stati decisi nel corso di un tavolo tecnico svoltosi lo scorso aprile a Palazzo d’Orléans. Nella riunione era stato definito un piano di lavoro poi trasmesso alla Protezione civile nazionale, che ha approvato le opere da realizzare. “Abbiamo agito con celerità – ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani, nominato commissario per questi interventi – per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza sull’arcipelago delle Eolie che è patrimonio Unesco. Fin da subito siamo stati a disposizione dell’amministrazione comunale per dare tutto il supporto necessario, affinché quanto prima possa mettere in atto anche le opere di sua competenza“.

Le opere riguardano l’estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi sovralluvionati e il trasporto nei depositi temporanei. È inoltre prevista la caratterizzazione dei detriti alluvionali e l’analisi ambientale, oltre allo smaltimento e recupero dei sedimenti estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o il riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici.