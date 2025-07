Superbonus, Pichetto: “esperienza costosa per gli italiani, ora serve equilibrio nelle detrazioni”

MeteoWeb

“L’esperienza del 110% rischia di essere pagato troppo caro dal popolo italiano, il 30-36% li abbiamo avuti fino ad arrivare al 50%. Una combinazione equilibrata potrebbe riavvicinarsi ai i valori al 50%”: lo ha detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in un colloquio con Confedilizia a proposito delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie. Pichetto ha sottolineato che “stiamo definendo le modalità del fondo sociale per il clima che in Italia avrà uno stanziamento complessivo di 8,7 miliardi che dovrà andare a edifici e fasce sociali che altrimenti non raggiungerebbe l’obiettivo. In questo caso non ho le detrazioni – ha spiegato – ma un’altra forma di sovvenzione per raggiungere l’obiettivo”.