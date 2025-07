Taiwan, il tifone Danas devasta il sud: quasi 3.000 evacuati per frane e inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

Quasi 3 mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nel sud di Taiwan oggi a causa di violente inondazioni e frane provocate dal passaggio del tifone Danas. Si riferisce a “Channel News Asia”. Come confermato in un comunicato dell’ufficio metereologico centrale, il tifone ha portato con sé oltre 500 ml di pioggia sul sud di Taiwan durante il fine settimana, provocando piogge torrenziali che nel suo spostamento verso nord dovrebbero ora colpire la costa occidentale dell’isola. Sono stati registrati venti ad una velocità di 137 chilometri orari. I Vigili del fuoco hanno riferito che almeno 28 persone sono state curate per ferite lievi e che la maggior parte delle 2.853 persone evacuate dalle proprie case si trovava nelle zone montuose intorno alla città portuale meridionale di Kaohsiung.