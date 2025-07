Taranto, concluso il riesame dell’AIA per l’ex Ilva: via libera con nuove prescrizioni ambientali, contrari gli enti locali

MeteoWeb

Si è conclusa oggi la Conferenza dei servizi convocata per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento siderurgico di Taranto (ex ILVA). “Con il riesame dell’AIA rafforziamo il presidio ambientale su uno dei siti industriali più complessi del Paese”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Le prescrizioni previste dalla Commissione assicurano il miglioramento delle performance ambientali, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la necessaria tutela della salute dei cittadini”. La Conferenza ha avuto esito positivo, con l’approvazione del parere istruttorio conclusivo da parte dell’autorità competente, e inserendo numerose prescrizioni ambientali.

“Hanno espresso parere contrario gli enti territoriali — Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte — evidenziando, tra le motivazioni, la mancata sottoscrizione dell’Accordo di Programma sul piano di decarbonizzazione dell’impianto. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica proseguirà il percorso istituzionale nel rispetto delle procedure previste, anche in relazione agli obiettivi di transizione industriale e ambientale del sito”, si legge.