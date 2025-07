Tartaruga Caretta caretta depone le uova sulla spiaggia del lido Majata a Realmonte: nido messo in sicurezza e sorvegliato | VIDEO

MeteoWeb

La scorsa notte la natura ha regalato uno spettacolo raro e prezioso sulle coste agrigentine. Una grossa tartaruga Caretta caretta ha scelto la spiaggia del lido Majata a Realmonte, a pochi passi dalla celebre Scala dei Turchi, per deporre le sue uova. L’ovodeposizione è avvenuta sotto lo sguardo attento e amorevole dei volontari di Mareamico, che hanno monitorato ogni fase per garantire la tranquillità dell’animale e la riuscita del delicato processo. Subito dopo, il nido è stato messo in sicurezza per proteggere le uova da eventuali disturbi o pericoli. La sorveglianza continuerà nei prossimi giorni grazie a una rete di collaborazione tra il personale della riserva naturale di Torre Salsa, gestita dal WWF, i volontari di Mareamico e i proprietari del lido Majata. Queste sinergie permetteranno di assicurare che il sito rimanga intatto fino alla schiusa delle uova e alla corsa verso il mare delle piccole tartarughe.

L’episodio rappresenta un segnale positivo per la biodiversità e un richiamo alla responsabilità collettiva per la tutela degli ecosistemi marini. La nidificazione delle Caretta caretta, infatti, è sempre più rara a causa delle minacce legate all’inquinamento.