Violenta tempesta in Messico, alluvione lampo a Chihuahua | VIDEO

Lunedì pomeriggio ora locale, una violenta tempesta ha colpito il Nord di Chihuahua, in Messico causando alluvioni lampo, caos traffico e richiedendo numerosi soccorsi. In meno di un’ora sono caduti oltre 135 mm di pioggia, superando i record storici del 1992. Le aree più colpite includono il canale Los Nogales, le vie Prieto Luján e Arcos, e i quartieri El Porvenir e Villas del Rey. Veicoli sono stati trascinati dalle correnti e alcuni residenti hanno dovuto rifugiarsi sui tetti. Il fenomeno è legato al monsoni estivo, con allerta per possibili ulteriori temporali e grandinate.