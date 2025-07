MeteoWeb

La tempesta tropicale Gil si è formata nell’Oceano Pacifico orientale e non dovrebbe minacciare la terraferma man mano che si rafforza. Si prevede che la tempesta rimarrà in mare aperto e si trasformerà in uragano domani, secondo il National Hurricane Center statunitense. Si trova a circa 1.260 km a Sud-Sud/Ovest della penisola messicana della Bassa California. Gil fa registrare venti massimi sostenuti di 72 km/h e si muove verso Ovest a 24 km/h. Si prevede che la tempesta si sposterà verso Ovest-Nord/Ovest nei prossimi giorni.