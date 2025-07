La tempesta tropicale Iona si è formata nel Pacifico centrale, a Sud delle Hawaii

MeteoWeb

La tempesta tropicale Iona si è formata nel Pacifico centrale e si prevede che continuerà la sua traiettoria verso Ovest su acque calde e aperte, a Sud delle Hawaii. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti a Miami ha dichiarato che Iona si è formata domenica da una depressione tropicale a circa 1.545 km a Sud/Est di Honolulu. Si prevede che la tempesta si rafforzerà ulteriormente nei prossimi giorni, ma attualmente non rappresenta alcuna minaccia per le Hawaii. Non sono in vigore allerte o avvisi costieri.

Il sistema ha raggiunto lo status di tempesta tropicale con venti massimi sostenuti di circa 64 km/h. Si sta muovendo in direzione generalmente occidentale a circa 16 km/h. Iona è la prima tempesta con nome della stagione degli uragani nel Pacifico centrale.