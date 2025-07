Violento temporale sul Lago d’Orta, alberi caduti e disagi alla viabilità: crolla una pianta secolare

MeteoWeb

Un improvviso e violento temporale si è abbattuto oggi, domenica 6 luglio, poco prima delle 14, sulla riva orientale del Lago d’Orta, colpendo in modo particolare la zona di Orta San Giulio. Le forti raffiche di vento e la pioggia battente hanno provocato la caduta di diversi alberi di alto fusto, tra cui un esemplare secolare all’interno del parco di Villa Crespi. L’albero è precipitato sulla statale 229 del Lago d’Orta, che in quel momento fortunatamente era sgombra di veicoli, evitando conseguenze più gravi. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto per oltre 40 minuti, necessario per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza l’area, mentre sul posto operavano anche squadre di Protezione Civile e Polizia Locale per gestire la viabilità.

Situazione simile si è verificata anche sull’altro versante del lago, tra le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Pella. Qui, ramaglie e detriti trascinati dal vento e dalle piogge sono finiti sulla strada nei pressi del ponte sul torrente Pellino, creando ulteriori disagi alla circolazione. Anche in questa zona è stato necessario l’intervento dei soccorritori per ripristinare la normale viabilità.

Il maltempo che ha investito il Lago d’Orta è parte di una più ampia perturbazione che nelle ultime ore ha interessato il Nord Italia, con temporali improvvisi e localizzati che hanno messo in difficoltà diversi centri abitati.

