La terra arida e il costo dell’acqua: il Monsone che fa sognare (e spaventa) gli USA

Nel cuore dell’estate, il cielo del Sud/Ovest degli Stati Uniti si tinge di grigio nel primo pomeriggio. Nuvole dense si accumulano e i venti sferzano in ogni direzione, annunciando l’arrivo di un improvviso quanto effimero acquazzone. È la stagione dei monsoni, un fenomeno atmosferico che, tra giugno e settembre, porta con sé la speranza di sollievo per terre aride e assediate dalla siccità.

Quest’anno, secondo i meteorologi, la stagione monsonica ha avuto un inizio insolitamente umido. Piogge abbondanti hanno bagnato il New Mexico e il Texas occidentale, mentre l’Arizona e il Nevada hanno affrontato le tipiche tempeste di sabbia. A differenza dei monsoni asiatici, che possono durare mesi senza tregua, in Nord America il fenomeno è più irregolare e legato alla circolazione dell’umidità e ai cambiamenti nella direzione del vento.

L’origine e la dinamica del monsone nordamericano

L’origine del monsone nordamericano risiede nel riscaldamento estivo e nella conseguente inversione dei venti, che trasportano umidità da oceani lontani verso le regioni desertiche. In questa danza stagionale, la pioggia rappresenta una benedizione, ma anche un rischio.

Emergenza siccità e impatti sull’agricoltura

Nella Nazione Navajo, che si estende tra New Mexico, Arizona e Utah, le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza a causa della siccità persistente. L’erba scarseggia per il bestiame, il pericolo incendi cresce e agricoltori e allevatori sono costretti a fare scelte difficili: ridurre le mandrie, cambiare colture, limitare l’irrigazione. Anche il governatore del New Mexico ha dichiarato lo stato d’emergenza a maggio per l’aggravarsi del rischio incendi.

La pioggia è utile, ma non risolutiva

La pioggia monsonica, seppur preziosa, fornisce solo una frazione dell’acqua necessaria alla regione. La principale fonte rimane lo scioglimento della neve accumulata durante l’inverno. Tuttavia, le piogge estive aiutano a ricaricare le falde acquifere, a ridurre la richiesta di acqua dai bacini idrici e, soprattutto, a contenere il rischio incendi.

Distribuzione geografica delle precipitazioni

New Mexico e Arizona sono tra gli Stati che beneficiano maggiormente dei monsoni, ricevendo dal 10% al 60% delle precipitazioni annuali in questa stagione. Al contrario, in California e Nevada l’impatto è minore, sebbene il Sud del Nevada raccolga comunque fino al 25% delle sue piogge estive grazie a questo fenomeno.

I rischi legati alle piogge improvvise

La pioggia porta con sé anche pericoli: alluvioni lampo, esondazioni di fiumi e colate di fango, specialmente nelle aree già devastate dagli incendi. In tutta la regione – da Tucson a San Antonio – sono stati attivati centri di distribuzione di sacchi di sabbia. A Española, un ponte storico sul Rio Grande è stato chiuso per timore di crolli dovuti all’erosione.

Emergenze post-incendio e gestione del territorio

In prossimità della foresta nazionale di Gila, la Guardia Nazionale del New Mexico ha consegnato pallet di sacchi di sabbia ai residenti, mentre i vigili del fuoco lottano contro un incendio che si è esteso su oltre 190 km quadrati. Quando le fiamme si spegneranno, la pioggia porterà con sé nuova sfida: colate di cenere e detriti dalle colline bruciate.