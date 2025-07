No, la Terra non piomberà nel buio la prossima settimana: il vero spettacolo però arriverà nel 2027

MeteoWeb

Sul web stanno dilagando fake news che parlano di un imminente cataclisma celeste: secondo queste teorie, sabato prossimo la Terra intera sarebbe destinata a sprofondare nel buio, in un’oscurità totale, per 6 minuti. Una previsione tanto inquietante quanto infondata. In realtà, non è previsto alcun evento astronomico straordinario per la prossima settimana, e la fine del mondo non è dietro l’angolo: il nostro Sole continuerà a brillare indisturbato ancora per miliardi di anni.

Da dove nasce questa confusione? Tutto ruota attorno a un evento reale, ma che avverrà tra 2 anni: il 2 agosto 2027 si verificherà una delle eclissi solari totali più lunghe e spettacolari del XXI secolo. Un fenomeno davvero eccezionale, ma certamente non così apocalittico come qualcuno vorrebbe far credere.

La straordinaria eclissi del 2027

L’eclissi del 2 agosto 2027 raggiungerà il suo massimo a Luxor, in Egitto, con una durata di ben 6 minuti e 23 secondi di totalità: un record per questo secolo. Per fare un confronto, la celebre “Great American Eclipse” del 2017 durò 2 minuti e 40 secondi, mentre quella di aprile 2024 ha raggiunto i 4 minuti e 28 secondi.

Il massimo teorico che un’eclissi solare totale può raggiungere è di circa 7 minuti e mezzo, ma per un evento del genere dovremo aspettare fino al 16 luglio 2186. Prima di allora, il 2027 resterà l’eclissi più lunga del secolo, seguita da quella del 22 maggio 2096, che durerà 6 minuti e 7 secondi.

Un fenomeno affascinante, ma non globale

Contrariamente a quanto raccontano le bufale online, la totalità dell’eclissi non riguarderà l’intero pianeta, ma solo una stretta fascia larga al massimo 258 km. Tuttavia, miliardi di persone in Africa, Asia ed Europa, Italia compresa, potranno assistere a un’eclissi parziale, un’esperienza comunque suggestiva.

Il percorso dell’ombra attraverserà luoghi densi di storia antica e moderna: da Cadice in Spagna a Tangeri in Marocco, da Bengasi a Luxor, fino a La Mecca e al Corno d’Africa. Sarà un momento unico non solo per gli appassionati, ma anche per gli scienziati: durante un’eclissi solare totale, infatti, è possibile effettuare esperimenti importanti, come testare ancora una volta la teoria della relatività di Einstein.

La Terra immersa nel buio? La verità è più sorprendente delle fake news

Ogni anno e mezzo circa, si verifica un’eclissi solare totale da qualche parte sulla Terra: il 12 agosto 2026, ad esempio, ci sarà un’altra eclissi visibile dall’Islanda alla Spagna. Non c’è bisogno di invocare antiche profezie o scenari catastrofici per rendere questi eventi interessanti: il cosmo offre già spettacoli straordinari, capaci di affascinare chiunque senza alcun bisogno di esagerazioni.

Quindi, possiamo stare tranquilli: nessun buio apocalittico ci attende la prossima settimana. Segnate però sul calendario la data del 2 agosto 2027: quella sì, sarà davvero l’eclissi del secolo.