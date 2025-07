Terre rare magnetiche: nuovo maxi-stabilimento con 400 milioni del Pentagono

MeteoWeb

Il Pentagono investe 400 milioni di dollari in una società di terre rare americana, MP Materials, per la costruzione di un nuovo stabilimento. L’accordo “accelererà drasticamente lo sviluppo di una catena di approvvigionamento end-to-end per le terre rare magnetiche negli Stati Uniti e ridurrà la dipendenza da fonti estere”, ha detto MP Materials.