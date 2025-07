Terremoti in Guatemala: almeno 2 morti, decine di feriti e ingenti danni

MeteoWeb

Una serie di forti terremoti ha colpito il Sud/Est del Guatemala causando la morte di 2 persone, decine di feriti e ingenti danni strutturali. Le scosse hanno avuto epicentro nel dipartimento di Jutiapa, vicino al confine con El Salvador. I 2 terremoti principali sono stati registrati dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 15:21 e alle 15:25 ora locale, con magnitudo rispettivamente di 5,6 e 5,3. Queste scosse iniziali sono state seguite da forti repliche, aggravando ulteriormente la situazione. Le scosse sono state avvertite distintamente anche in El Salvador e, con minore impatto, nella parte occidentale dell’Honduras.

Le vittime, entrambe residenti nel villaggio di Comapa, nel dipartimento di Jutiapa, sono decedute a causa del crollo di alcune strutture, come confermato da Andrés Erazo, portavoce dell’agenzia di coordinamento delle catastrofi Conred. Oltre ai decessi, si contano 25 feriti che sono stati ricoverati in ospedale e 492 persone sfollate. Il bilancio dei danni alle infrastrutture è significativo, con 62 abitazioni danneggiate, alcune delle quali in modo grave.

Lucía García, funzionaria del comune di Comapa, una delle aree più colpite, ha descritto la situazione come “davvero terribile“. Ha riferito di numerose case danneggiate e persone ferite, oltre a segnalare interruzioni di corrente elettrica che hanno complicato le operazioni di soccorso e recupero.

America Centrale, regione ad alto rischio sismico

L’America Centrale è tristemente nota per la sua elevata attività sismica. Questa vulnerabilità è dovuta principalmente alla sua posizione geografica, che la vede al punto di convergenza di importanti placche tettoniche: la placca dei Caraibi e la placca di Cocos. Questa interazione costante genera una notevole tensione crostale, che viene rilasciata sotto forma di terremoti. A ciò si aggiungono le numerose faglie geologiche locali che contribuiscono ulteriormente alla frequenza e all’intensità degli eventi sismici nella regione.

Questo recente evento sismico segue di poco un altro grave terremoto. L’8 luglio scorso, un sisma magnitudo 5.7 aveva già causato 7 vittime e danneggiato oltre 2.100 abitazioni.