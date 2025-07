Forte terremoto nell’Atlantico, tra Portogallo e Azzorre | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Forte scossa di terremoto nell’Atlantico. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.8, avvenuto nell’Oceano Atlantico, tra Portogallo e Azzorre. L’evento è stato registrato alle 03:29 ora italiana ad una profondità di 9 km. La sismicità nell’area tra Portogallo e Azzorre è legata alla tettonica attiva nella regione, in particolare alla placca tettonica euro-asiatica e alla placca africana che si scontrano, con la placca africana che spinge sotto quella euro-asiatica. Questo processo, chiamato subduzione, genera terremoti di varia magnitudo e profondità. Le Azzorre, in particolare, si trovano in una zona di elevata sismicità, dove le faglie attive e le interazioni tra le placche causano frequenti eventi sismici.