Terremoto Calabria, epicentro a Molochio: scossa avvertita nella Piana di Gioia Tauro | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata in Calabria alle 17:07 di oggi, sabato 12 luglio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Molochio, in provincia di Reggio Calabria. Il sisma si è verificato ad una profondità di 17km. La scossa è stata avvertita in molte località della Piana di Gioia Tauro, come Taurianova, Polistena, Cittanova, Cinquefrondi ma anche in gran parte della provincia fino a Bagnara e Scilla e nella Locride, a Locri, Siderno e Roccella. Grande risentimento sismico a Oppido, Molochio e Cittanova.

Non si hanno notizie di danni a persone o cose.