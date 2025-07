Terremoto nei Campi Flegrei: precisazioni dell’INGV sulla scossa del 30 giugno

MeteoWeb

In riferimento ad alcune notizie stampa recentemente diffuse relative a un’intervista rilasciata dalla Direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Francesca Bianco, l’INGV ha chiarito in una nota che è stata erroneamente attribuita alla Direttrice Bianco la seguente frase riferita all’evento sismico verificatosi nei Campi Flegrei alle 12:47 del 30 giugno 2025: “L’evento ha avuto magnitudo 4.6, ma essendo localizzato in mare e a una profondità di 3.9 chilometri, maggiore del solito, non ha provocato uno scuotimento del terreno particolarmente violento“.

“Il nesso causale tra localizzazione dell’evento (in mare) e l’entità dello scuotimento del suolo è concettualmente errato e in nessun modo tale dichiarazione può essere attribuita alla Direttrice Francesca Bianco“, precisa l’INGV.

La Direttrice ha invece dichiarato che l’evento “Ha avuto magnitudo 4.6, è stato localizzato in mare a una profondità di 3.9 chilometri, e, stavolta, non ha provocato uno scuotimento del terreno particolarmente violento“.