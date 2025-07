MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata alle 17:51 di oggi, martedì 22 luglio, vicino al confine Italia–Svizzera. Il sisma, di magnitudo 3.1, ha avuto epicentro in territorio elvetico, non molto lontano dal confine con il Piemonte. L’evento si è prodotto ad una profondità di 11km. Non si segnalano danni a persone o cose.