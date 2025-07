Terremoto sulla Costa Garganica (Foggia): registrata una scossa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato sulla costa garganica, nel territorio della provincia di Foggia, alle 21:42 del 27 luglio 2025. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico, a una profondità di 6,1 km. La zona della Costa Garganica è conosciuta per la sua attività sismica: il terremoto si inserisce in un contesto geologico attivo. Il monitoraggio continua, con l’INGV che segue attentamente gli sviluppi in tempo reale.