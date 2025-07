Terremoto di magnitudo 5.9 vicino alla costa settentrionale della Groenlandia: avvertito nella zona, possibile lieve impatto | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito la regione vicino alla costa nord della Groenlandia, registrato a una profondità superficiale di 10 km alle 19:16 italiane. L’evento, pur non essendo considerato di entità distruttiva, potrebbe essere stato avvertito nelle aree circostanti. Secondo i dati rilevati da 117 stazioni di monitoraggio sismico, la scossa è avvenuta con un ipocentro classificato come poco profondo. Questa caratteristica influisce sulla propagazione delle onde sismiche attraverso la crosta terrestre, determinando un’intensità di scuotimento del suolo più marcata nelle vicinanze dell’epicentro. Il sisma è stato misurato utilizzando la scala mww (moment magnitude), particolarmente efficace per valutare terremoti di grande energia.