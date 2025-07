Terremoto a Dicomano (Firenze): scossa in serata | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, martedì 29 luglio 2025, in Toscana, con epicentro nei pressi del comune di Dicomano, in provincia di Firenze. Secondo i dati ufficiali dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma ha avuto magnitudo 2.8 ed è stato localizzato a una profondità di 7 chilometri. L’evento è stato registrato intorno alle 22:38. L’INGV continua a monitorare l’area, come da prassi in caso di eventi sismici, anche di modesta entità.