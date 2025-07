Terremoto Grecia, forte scossa davanti alle coste di Creta | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in Grecia alle 16:26 locali (le 15:26 italiane) di oggi, mercoledì 23 luglio. Il sisma ha avuto magnitudo 5 ed epicentro in mare, davanti alla punta nordoccidentale di Creta. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 21km. Non sono noti al momento danni a persone o cose.