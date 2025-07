Terremoto Grecia, forte scossa al largo di Creta | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 20:46 locali (le 19:46 italiane) di oggi, lunedì 7 luglio, in Grecia. I sismografi hanno rilevato un terremoto di magnitudo 5 con epicentro in mare, al largo della costa occidentale di Creta. Il sisma si è verificato ad una profondità di 9km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.