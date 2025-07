Terremoto Guatemala: aumenta il numero delle vittime

MeteoWeb

È salito a 4 il numero delle vittime per il terremoto che ha colpito il Guatemala nella notte (ora italiana) di ieri a sud-ovest della capitale. “Inviamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e sappiate che stiamo lavorando instancabilmente per garantire la sicurezza dell’intera popolazione”, ha scritto il Presidente, Bernardo Arevalo, in un messaggio su X. Oltre alle vittime, ci sono diversi residenti intrappolati nelle macerie. I soccorritori sono al lavoro per liberarli.

Secondo quanto riportato dalle autorità, si sono verificate tre scosse molto forti (di magnitudo 4.7, 5.6 e 4.8) seguite da oltre 171 scosse di minore entità, di cui 17 con magnitudo 3.5 o superiore. L’epicentro delle prime due scosse è stato localizzato nel comune di Amatitlan, a 20km dalla capitale, con profondità di 10 chilometri. La terza scossa si è verificata nel municipio di Alotenango, a sud-ovest dalla località turistica di Antigua Guatemala, con profondità 10 chilometri.

A seguito delle scosse di terremoto hanno subito danni 15 autostrade, nove ospedali e tre scuole. A causa dell’emergenza, il governo ha sospeso lezioni e giornata lavorativa in tre regioni: Guatemala (centro), Escuintla (sud) e Sacatepequez (sud-ovest).