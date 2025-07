Terremoto India, scossa di magnitudo 6.5: in corso valutazioni per eventuale tsunami | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Il 28 luglio 2025, alle ore 20:41 italiane un violento terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la regione delle Isole Nicobar, territorio dell’India. Secondo i dati preliminari forniti dai centri sismologici internazionali, il sisma ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità di circa 27 chilometri sotto il fondale oceanico. L’evento tellurico è stato classificato come sottomarino, con epicentro in un’area altamente sismica. A seguito della scossa, le autorità indiane e i centri di allerta tsunami nell’area hanno immediatamente avviato le procedure di valutazione del rischio tsunami. Al momento, non sono stati emessi avvisi ufficiali di allerta per la popolazione, ma la sorveglianza resta elevata.

Le Isole Nicobar

Le Isole Nicobar si trovano in una zona ad alta sismicità. Negli ultimi decenni, la regione ha registrato numerosi eventi sismici di entità significativa. La situazione è in continuo aggiornamento.