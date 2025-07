Violento terremoto alle Isole Aleutine: allerta tsunami in Alaska | LIVE

MeteoWeb

Una potente scossa di terremoto ha colpito le Isole Aleutine, in Alaska. Alle 22:37 italiane (le 12:37 locali) di oggi, mercoledì 16 luglio, i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 7.3 con epicentro in mare, 87km a sud di Sand Point, e profondità di 20km. “È in vigore un’allerta tsunami per Alaska meridionale e Penisola dell’Alaska, coste del Pacifico da Kennedy Entrance, Alaska (40 miglia a sud-ovest di Homer) a Unimak Pass, Alaska (80 miglia a nord-est di Unalaska)”, si legge in un messaggio di allerta tsunami inviato dall’US Tsunami Warning System.

Le Aleutine appartengono all’Alaska tranne le Isole del Commodoro, che sono russe, e separano l’Oceano Pacifico settentrionale dal Mare di Bering. Vi abitano circa ottomila persone.

Seguiranno aggiornamenti.