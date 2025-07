Terremoto Isole Fiji: due scosse di magnitudo 5.6 e 6.3 | DATI

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato nelle prime ore di mercoledì 30 luglio 2025 nel Pacifico meridionale, a circa 472 chilometri a sud-ovest delle isole Fiji. La scossa si è verificata alle ore 5:53 locali (le 19:53 italiane) ad una profondità rilevante. L’evento è stato localizzato in un’area sismicamente molto attiva in una vasta zona geologica dove si concentrano la maggior parte dei terremoti. Secondo i dati dei centri sismologici internazionali, solo pochi minuti prima, alle 5:45 locali, un’altra scossa di magnitudo 5.6 era stata registrata nella stessa area, anch’essa a notevole profondità. Anche in questo caso, non sono state segnalate conseguenze rilevanti.

Nessun allarme tsunami e nessuna segnalazione di danni

Data la profondità dell’evento principale, non sono state emesse allerte tsunami e al momento non risultano segnalazioni di danni o feriti. La zona colpita si trova in mare aperto e lontano dalle principali isole abitate della regione.