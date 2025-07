Terremoto in Kamchatka, rischio tsunami per l’Isola di Pasqua: allerta dalle autorità cilene

MeteoWeb

Le autorità cilene hanno emesso un allarme tsunami per l’isola di Pasqua, in seguito al sisma avvenuto nella regione russa della Kamchatka. L’isola si trova a circa tremila chilometri dalle coste occidentali del Cile e ospita circa 8mila abitanti. L’agenzia cilena per la prevenzione dei disastri, Senapred, ha esortato i residenti a “mantenere la calma” e a seguire le istruzioni delle autorità.