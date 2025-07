MeteoWeb

Nella notte italiana del 30 luglio 2025, la penisola della Kamchatka (Russia orientale) è stata colpita da un violentissimo terremoto di magnitudo 8.8 Mw. L’epicentro è stato localizzato in mare. Le scosse sono state avvertite distintamente in tutta la regione e lungo la costa, generando anche un’allerta tsunami per l’intera area del Pacifico settentrionale. Secondo l’USGS e le autorità russe, si è trattato di uno dei terremoti più forti mai registrati negli ultimi anni. Il terremoto odierno, sebbene impressionante per magnitudo, non rappresenta una sorpresa per la comunità scientifica.

Nulla di sorprendente: il sisma era già “previsto” dalla legge Panza-Rugarli

Secondo la legge Panza-Rugarli, formulata dal Fisico Giuliano Panza e dall’Ingegnere Paolo Rugarli, eventi di questa portata sono già contemplati nel modello di pericolosità sismica Mdesign (legge PR).

All’area della Kamchatka, in base alla sismicità dell’ultimo secolo (evento del 1923-02-03 con Ms=8.4), è infatti già assegnata una magnitudo massima attesa (Mdesign) pari a 9.1 (8.4+0.7) in base alla legge PR. Il terremoto del 30 luglio 2025, con Mw =8.8, rientra quindi pienamente nei limiti previsti dal modello. In altre parole, si tratta di un evento non sorprendente scientificamente.

Un precedente ancora più forte nel 1952

Non è la prima volta che la Kamchatka è teatro di un sisma devastante. Il 5 novembre 1952, la stessa area fu colpita da un terremoto, ancora più potente di quello del 1923, con magnitudo 9.0 Mw. La magnitudo di questo evento non supera però il limite 9.1 posto dalla legge PR e quindi ne conferma la validità; non è altro che la conferma di una realtà sismica già nota: la Kamchatka è una delle zone più pericolose al mondo dal punto di vista geodinamico.

Cosa dice la legge Panza-Rugarli

La legge Panza-Rugarli stabilisce che la progettazione antisismica deve tenere conto della massima magnitudo storicamente osservata e, dove disponibili, dei dati morfologici e tettonici formalmente definiti, applicando opportuni margini di sicurezza e non basarsi sulla pericolosità probabilistica spesso sottostimata e priva di basi fisiche e statistiche. I margini di sicurezza sono stati valutati utilizzando il catalogo dei terremoti italiano come insieme di dati sperimentali, e hanno sino a ora mostrato di essere validi in molte altre parti del globo.

L’importanza della prevenzione e delle infrastrutture sostenibili

Il terremoto di oggi è un drammatico promemoria: la Terra non dimentica. L’unico modo per evitare catastrofi umane ed economiche è costruire bene, seguendo criteri strutturali basati sulla Mdesign, non sulle stime probabilistiche a breve termine.

Come sottolineato dalla legge Panza-Rugarli, è necessario:

Adeguare il patrimonio edilizio esistente alle reali soglie di pericolosità.

Applicare rigorosamente i principi della progettazione strutturale antisismica

Promuovere un’educazione sismica che renda le comunità consapevoli.

Il terremoto del 30 luglio 2025 in Kamchatka, con magnitudo 8.8, non è una novità inattesa ma la manifestazione di un rischio noto e modellizzato. La legge Panza-Rugarli continua a dimostrare la sua efficacia nel delineare il quadro realistico della pericolosità sismica. L’evento odierno deve spingere governi e progettisti a non ignorare la scienza e a investire seriamente nella prevenzione.