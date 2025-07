Terremoto L’Aquila, sisma registrato a Barete | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, martedì 29 luglio, alle ore 18:16 a Barete, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato a una profondità di 15 chilometri. Barete si trova in una zona ad elevata sismicità, già in passato colpita da fenomeni tellurici. L’INGV sta continuando a monitorare l’evoluzione della situazione. Come sempre, in caso di ulteriori eventi, saranno diramati aggiornamenti ufficiali.