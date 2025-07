Terremoto magnitudo 6 scuote l’Alaska | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Forte terremoto al largo delle coste dell’Alaska. L’INGV riporta un sisma nella zona della penisola di Alaska (in inglese Alaska peninsula), che si estende per 800 km nel Sud/Ovest dello Stato USA e continua attraverso le Isole Aleutine. L’evento ha avuto magnitudo Mwp 6.0 e si è verificato alle 00:28 ora italiana ad una profondità di 49 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.