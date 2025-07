Terremoto nel Mar Adriatico: registrata una scossa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato questa sera dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel Mar Adriatico. La scossa è avvenuta alle ore 19:02 ad una profondità di 27 chilometri. Secondo i dati preliminari forniti dall’INGV, l’epicentro si trova in mare aperto, in un’area caratterizzata da un’attività sismica moderata ma costante. La scossa, per via della profondità e della magnitudo contenuta, è stata avvertita solo lievemente in alcune località della costa. L’INGV continua a monitorare l’area per eventuali repliche o ulteriori eventi.