Terremoto scuote il nord-est dell’Iran: epicentro a Qarnabad | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha scosso la provincia del Golestan, nel nord-est dell’Iran, riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma, avvenuto alle 23:37 di sabato 19 luglio, è stato localizzato a 10km di profondità, con epicentro 31km a est del villaggio di Qarnabad. Secondo l’Irna, è stato avvertito anche in alcune città nella vicina provincia di Semnan. Non ci sono per il momento informazioni su possibili feriti, vittime o danni.