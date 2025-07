Terremoto Nuova Zelanda: forte scossa davanti alla costa dell’Isola del Sud | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Nuova Zelanda alle 22:53 locali (le 14:53 italiane) di oggi, lunedì 7 luglio. Il sisma ha avuto magnitudo 6.3 ed epicentro in mare, davanti alla costa meridionale dell’Isola del Sud. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 9km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.