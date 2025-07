Terremoto Panama, forte scossa al largo della costa occidentale | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata al largo di Panama alle 11:16 locali (le 19:16 italiane) di oggi, lunedì 14 luglio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.2 con epicentro in mare, al largo della costa occidentale di Panama, ad una profondità di 10km. L’epicentro è stato individuato 206km a sud della città di Burica. Non sono noti al momento danni a persone o cose. Le autorità prevedono che non si verificherà un’onda di tsunami da questa scossa.