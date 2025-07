MeteoWeb

Terremoto al confine Italia-Svizzera alle 12:52. L’INGV ha inizialmente riportato un sisma in Piemonte, con magnitudo provvisoria stimata tra 3.5 e 4, con epicentro nel Verbano-Cusio-Ossola. In seguito, l’evento, magnitudo 3.9, è stato individuato al confine Italia-Svizzera, ad una profondità di 6 km. Non si segnalano danni a persone o cose.