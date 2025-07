Terremoto Russia, violenta scossa M8.8 in Kamchatka: tra le più forti mai registrate nella storia

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 8.8 ha colpito oggi la penisola della Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia, classificandosi tra i 10 più potenti mai registrati nella storia moderna. Secondo l’Istituto geofisico statunitense, lo U.S. Geological Survey, eventi di questa portata sono estremamente rari e potenzialmente devastanti, sia per la forza distruttiva diretta sia per il rischio di tsunami.

Il devastante terremoto in Kamchatka è il 6° più violento della storia mondiale e il più devastante dopo quello osservato dal cataclisma di Tohoku, in Giappone, nel 2011, che aveva colpito la costa giapponese con magnitudo 9.1, provocando uno tsunami devastante e un incidente nucleare a Fukushima.

Il terremoto in Russia e i giganti della sismologia: scosse da record

Il sisma odierno si affianca ad alcuni tra i terremoti più violenti mai documentati:

1960, Valdivia (Cile) – Magnitudo 9.5: il più forte mai registrato. Provocò oltre 1.600 vittime dirette e un grande tsunami che colpì anche coste lontane;

– Magnitudo 9.5: il più forte mai registrato. Provocò oltre 1.600 vittime dirette e un grande tsunami che colpì anche coste lontane; 1964, Prince William Sound (Alaska) – Magnitudo 9.2: la scossa durò quasi cinque minuti, causando più di 130 morti, frane e onde gigantesche;

– Magnitudo 9.2: la scossa durò quasi cinque minuti, causando più di 130 morti, frane e onde gigantesche; 2004, Sumatra (Indonesia) – Magnitudo 9.1: il conseguente tsunami devastò il Sud/Est asiatico e l’Africa orientale, con circa 230.000 vittime;

– Magnitudo 9.1: il conseguente tsunami devastò il Sud/Est asiatico e l’Africa orientale, con circa 230.000 vittime; 2011, Tohoku (Giappone) – Magnitudo 9.1: lo tsunami colpì la centrale nucleare di Fukushima, causando oltre 18.000 morti e danni incalcolabili;

– Magnitudo 9.1: lo tsunami colpì la centrale nucleare di Fukushima, causando oltre 18.000 morti e danni incalcolabili; 1952, Kamchatka (Russia) – Magnitudo 9.0: causò enormi danni e uno tsunami che raggiunse le Hawaii, ma senza vittime dirette.

Terremoti di magnitudo simile: impatto e memoria

Oltre a questi eventi straordinari, altri terremoti di magnitudo vicina a 8.8 hanno segnato la storia recente e passata: